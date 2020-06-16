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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 1,8%
16:59 16.06.2020
Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси в январе-мае 2020 года в текущих ценах составил 51 млрд рублей,
или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-мая 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,2%.
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