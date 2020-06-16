ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 1,8%

16:59 16.06.2020 Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси в январе-мае 2020 года в текущих ценах составил 51 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-мая 2019 г. Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,2%.