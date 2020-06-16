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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЩИЙ КОНКУРС В ЛИЦЕЙ БГУ СОСТАВИЛ 6,6 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО


16:31 16.06.2020

В Лицее БГУ подвели итоги приемной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, общий конкурс составил 6,6 человека на место. Этот показатель равняется прошлогодней статистике. Всего в этом году было подано 1739 заявлений. Наибольшее количество документов принято в биологические классы – 286. Конкурс здесь равняется 6,5 человека на место.

В математический класс зарегистрировались 217 абитуриентов (конкурс – 9,9 человека на место), физический – 208 (конкурс – 9,5), гуманитарный – 198 (конкурс – 9), информатико-математический – 165 (конкурс – 7,5), химический – 119 (конкурс – 5,4), историко-обществоведческий – 90 (конкурс – 4,1), филологический – 69 (конкурс – 3,1).

В этом году впервые проводился набор по трем новым профилям обучения: экономический, информатико-физический и лингвистический. Первый ориентирован на изучение математики и английского языка, второй – физики и информатики, третий – истории Беларуси и английского языка. В эти классы подано 191, 108 и 86 заявлений соответственно, при распределении 8,7; 4,9 и 3,9 человека на место.

Зачисление в 10 классы осуществлялось по результатам двух письменных экзаменов. При поступлении на гуманитарный профиль в этом году необходимо было набрать 151 балл, биологический – 138, историко-обществоведческий – 120, филологический – 105, лингвистический – 92, математический – 87, химический – 84, информатико-математический – 75, информатико-физический – 69, физический – 61.

Всего в этом году в Лицей БГУ в 10 классы принято 264 учащихся и сформировано 12 классов по 22 человека. Среди будущих лицеистов 73% жителей столицы и 27% – представителей всех областей Беларуси.

Новшеством нынешней вступительной кампании стало расширение функционала «Личного кабинета абитуриента». Результаты экзаменов можно было узнать в Лицее, а также через данный электронный ресурс, где были размещены отсканированные ответы абитуриентов и ключи к заданиям. Также в этом году все абитуриенты поступали на общих основаниях в связи с участием в заключительном этапе республиканской олимпиады только одиннадцатиклассников. При полупроходном балле приоритет отдавался лауреатам областного или минского городского этапа олимпиад.
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