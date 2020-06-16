Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве необоснованно устанавливал различный размер платежей для пользователей. Это выяснилось в ходе антимонопольного расследования Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» оказывает услуги по предоставлению информации о текущих ценах на ресурсы в строительстве, включаемой в республиканскую базу текущих цен на ресурсы в строительстве, а также предоставляет разработчикам компьютерных программ по составлению смет и актов выполненных работ в строительстве право использования текущих цен для адаптации под разрабатываемые ими компьютерные программы. Однако размер ежемесячных перечислений за предоставление права использования такой информации различен для пользователей», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в действиях РНТЦ обнаружены признаки нарушения пункта 1.6 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

В результате МАРТ выдало предупреждение РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». Предприятию указано на необходимость разработать и принять (издать) локальный правовой акт, определяющий порядок формирования размера платежей за предоставление разработчикам компьютерных программ по составлению смет и актов выполненных работ в строительстве права использования информации о текущих ценах на ресурсы в строительстве на недискриминационных условиях.

При этом разработанный порядок формирования размера платежей должен быть понятным для пользователей, размещен на официальном сайте РНТЦ и находиться в свободном доступе.

Кроме того, предписано привести в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства типовые договоры об оказании информационной услуги и предоставлении права использования информации о текущих ценах на ресурсы в строительстве.

РНТЦ также следует направить контрагентам в письменной форме предложения о внесении соответствующих изменений в действующие договоры об оказании информационной услуги и предоставлении права использования информации о текущих ценах на ресурсы в строительстве.