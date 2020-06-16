Запуск БелАЭС требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область.

"Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что, принимая решение о строительстве БелАЭС, прежде всего исходил из того, что это высочайшие технологии. Соответственно, страна приобретает этот опыт и уже сама готовит специалистов.

"Как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, новое образование, технологии. На эту станцию работали все", - сказал Лукашенко.