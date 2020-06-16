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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 55 ТЫС. 369 ЧЕЛОВЕК


15:05 16.06.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года выросло до 55 369 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 16 июня зарегистрированы 55 тыс. 369 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 689 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 760 тыс. 549 тестов.
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