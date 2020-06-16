ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ГОСБЮДЖЕТ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО 5,6 МЛРД РУБЛЕЙ

14:17 16.06.2020 За счет налогоплательщиков Минска в государственный бюджет за пять месяцев поступило 5609,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,9% (3471,2 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,1% (2138,6 млн рублей) – местного.