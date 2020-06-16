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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ГОСБЮДЖЕТ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО 5,6 МЛРД РУБЛЕЙ
14:17 16.06.2020
За счет налогоплательщиков Минска в государственный бюджет за пять месяцев поступило 5609,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,9% (3471,2 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,1% (2138,6 млн рублей) – местного.
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