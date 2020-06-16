В Минске определили победителей конкурса «Лучший экспортер года».

По итогам 2019 года в числе победителей традиционно представлены резиденты ПВТ. «ЭПАМ Системз» выиграла в номинации «Разработка информационных технологий».

«Высокий показатель экспорта, который мы ежегодно демонстрируем, позволяет с гордостью говорить о том, что наши клиенты, глобальные корпорации, на протяжении долгих лет доверяют специалистам компании разработку сложнейших систем и комплексных проектов для бизнеса. Вместе с тем в Беларуси ЭПАМ реализует образовательные, медицинские проекты, цифровые решения в партнерстве с госорганами и НГО. Все это социальные инициативы, многие из которых становятся первыми шагами к цифровизации отдельных отраслей и помогают сделать жизнь белорусов комфортнее», - подчеркнул генеральный директор ИООО «ЭПАМ Системз» Павел Шагойко.

Компания «Гейм Стрим» получила Гран-при от Белорусской торгово-промышленной палаты.

«Присуждение нам Гран-при Белорусской торгово-промышленной палаты объединило в себе многое: победы предприятия в профильной номинации конкурса, устойчивый рост экономических показателей работы, неоднократное признание самым узнаваемым белорусским брендом за рубежом и другие достижения «Гейм Стрим» как резидента Парка высоких технологий. Это значимая награда для всей группы компаний Wargaming, - тех, кто принципиально вне политики и уже много лет не только демонстрирует высокие результаты в экспорте, но и успешно осуществляет конкретные проекты в образовательной, научной, социальной и иных сферах, важных для жизни нашей страны», - отметил Виктор Новочадов, директор СООО «Гейм Стрим».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, конкурс «Лучший экспортер года» традиционно проводится Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке Национальной академии наук, Парка высоких технологий, а также министерств и других государственных учреждений, представителей бизнес-сообществ.

В ежегодном конкурсе участвуют предприятия-производители товаров, работ и услуг, достигшие высоких показателей. Они борются за звание лучших в 22 номинациях.