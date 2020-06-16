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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СОКРЫТИЯ ПАДЕЖА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ


13:35 16.06.2020

Прокуратура Кировского района в марте-апреле 2020 года провела контрольно-мониторинговые мероприятия в сфере обеспечения ветеринарного благополучия в сельскохозяйственных организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, основание – реализация населению предприятиями АПК крупного рогатого скота (КРС) живым весом в значительном количестве. Изучить ситуацию поручили Кировскому РОВД.

По материалам проверки органов внутренних дел прокуратура впоследствии возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая – главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия.

Установлено, что она, как должностное лицо, скрыла падеж 54 голов скота, желая приукрасить реальное положение дел и избежать привлечения к ответственности за неудовлетворительную организацию труда по сохранности поголовья. Выход из ситуации женщина увидела в создании видимости прироста молодняка КРС по документам. В частности, главный зоотехник представляла в бухгалтерию фиктивные заявления от своего имени и работников фермы о продаже им в счет заработной платы за наличный расчет телят, которые фактически пали и были утилизированы.

Далее подозреваемая внесла заведомо ложные сведения о выбытии животных в количестве 54 голов в отчеты о движения скота и птицы на молочно-товарном комплексе (МТК) за январь-декабрь 2019 года. Это было учтено при начислении сотрудникам заработной платы – из нее необоснованно удержали 2,7 тыс. рублей.

Кроме того, сформированные отчеты о движении скота и птицы на МТК в указанное время стали основанием для внесения главным бухгалтером недостоверных сведений в профильные отчеты животноводческого комплекса за 2019 год. А по окончании отчетного периода эта информация была передана в Национальный статистический комитет, что повлекло за собой искажение данных государственной статистической отчетности.

Для проведения предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Кировский районный отдел Следственного комитета.
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