Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 103,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,9% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 104,5%, потребительские товары – 100,3% и 102,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 102,1%, в том числе в растениеводстве – 96% и 97,2% соответственно, животноводстве – 99.8% и 103%.