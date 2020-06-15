Сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания населения можно онлайн.

«Для удобства пользователей МАРТ подготовлена онлайн-анкета, заполнив которую можно сообщить о несоблюдении рекомендаций МАРТ, а также нарушениях санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Заполнить онлайн-анкету можно с любого устройства, подключенного к интернету.

В министерстве обращают внимание на то, что информация, полученная в ходе данного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» на него не распространяются.