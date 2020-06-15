|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕПИТА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО ОНЛАЙН
11:57 16.06.2020
Сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания населения можно онлайн.
«Для удобства пользователей МАРТ подготовлена онлайн-анкета, заполнив которую можно сообщить о несоблюдении рекомендаций МАРТ, а также нарушениях санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Заполнить онлайн-анкету можно с любого устройства, подключенного к интернету.
В министерстве обращают внимание на то, что информация, полученная в ходе данного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» на него не распространяются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2020
Курсы в банках
на 16.06.2020
Конвертация в банках
на 16.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте