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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 6%
11:35 16.06.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 98,9%, с декабрем 2019 г. – 105,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,9% и 103,7% соответственно, промежуточные товары – 98,6% и 106,5%, потребительские товары – 100,1% и 101,1% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г.– 104,9%, в том числе в растениеводстве – 99,4% и 104% соответственно, животноводстве – 100,3% и 105,2% соответственно.
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