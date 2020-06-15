ЭКОНОМИКА РБ

ВМЕСТО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 8 ОТ СУХАРЕВО-5 ДО УЛИЦЫ ЛЮЦИНСКОЙ ПУСТЯТ ТРОЛЛЕЙБУС

11:15 16.06.2020 С 1 июля текущего года вместо автобусного маршрута № 8 от Сухарево-5 до улицы Люцинской пустят троллейбус. «С 1 июля 2020 года организуется работа троллейбусного маршрута № 21 «ДС Сухарево-5 – Люцинская» по трассе аналогичной трассе автобусного маршрута», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь». Предприятие просит учитывать эту информацию при покупке проездных билетов.