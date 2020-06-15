ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВМЕСТО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 8 ОТ СУХАРЕВО-5 ДО УЛИЦЫ ЛЮЦИНСКОЙ ПУСТЯТ ТРОЛЛЕЙБУС


11:15 16.06.2020

С 1 июля текущего года вместо автобусного маршрута № 8 от Сухарево-5 до улицы Люцинской пустят троллейбус.

«С 1 июля 2020 года организуется работа троллейбусного маршрута № 21 «ДС Сухарево-5 – Люцинская» по трассе аналогичной трассе автобусного маршрута», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь».

Предприятие просит учитывать эту информацию при покупке проездных билетов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2020
валюта курс
EUR 2.6854
USD 2.3867
RUB 3.3937
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6854 -0.0036
USD 2.3867 +0.0086
RUB 3.3937 -0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6850 2.6900
USD 2.3750 2.3850
RUB 3.4000 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1340
EUR/RUB 78.6000 79.2000
USD/RUB 69.4000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте