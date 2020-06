ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 100 ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВЫСТАВКЕ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MADE IN BELARUS #AGROFOOD

10:51 16.06.2020 На виртуальной выставке белорусских товаров и производителей Made in Belarus #AgroFood, которая впервые проходит в Беларуси, представлено более 100 лучших разработок научных и инновационных организаций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям свои достижения демонстрируют 11 организаций различной ведомственной принадлежности. Так, ученые Белорусского национального технического университета предлагают упрочнять режущие детали сельскохозяйственных машин комплексными износостойкими борсодержащими термодиффузионными слоями пониженной хрупкости, что позволяет как повысить стойкость деталей в условиях умеренных ударных нагрузок, так и продлить срок их эксплуатации. Разработанные смеси для порошкового насыщения не имеют в своем составе дефицитных и экологические небезопасных компонентов и более чем в 2 раза дешевле зарубежных аналогов. Национальная академия наук Беларуси представляет инновационную систему электроосвещения теплицы на основе светодиодных светильников FLORA LED (ФАР-1). Данная система освещения приходит на смену традиционной системе досветки на основе натриевых ламп высокого давления, так как позволяет не только снизить в 2 раза потребление электроэнергии, но и характеризуется длительным сроком службы, более высоким коэффициентом использования светового потока, что благоприятно сказывается на росте растений. Биопестициды для комплексной защиты растений Аурин, Стимул, Немацид, а также биологический препарат МаксИммун, представленные на выставке Белорусским государственным университетом, созданы на основе микроорганизмов-продуцентов, поэтому экологически безопасны, не патогенны и не токсичны для человека, животных и растений, лишены мутагенной и онкогенной активности, обладают пролонгированным действием, в 2 раза дешевле зарубежных аналогов и обладают массой других полезных свойств, с которыми Вы подробно можете ознакомиться на стенде. Витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания функционального назначения – разработка ученых из Белорусского государственного университета – существенно расширяют ассортимент изделий диетического назначения. Обладают лечебно-профилактическим, общеукрепляющим действием, компенсируют дефицит жизненно важных биологически-активных компонентов. Используются для коррекции питания детей дошкольного и школьного возраста, лиц пожилого возраста, работников «тяжёлых производств», спортсменов. РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» предлагает специализированные пищевые продукты со сниженным содержанием фенилаланина и белка (смесь для картофельного пюре и клецок, смесь для выпечки кексов, печенья, крупы, каши, макаронные изделия), которые рекомендованы для питания людей, страдающих фенилкетонурией. Данная разработка позволила расширить ассортимент на белорусском рынке и увеличить объемы производства новых видов продуктов со сниженным содержанием белка и фенилаланина, и, тем самым, снизить импорт аналогичной продукции. В рамках первой виртуальной выставки белорусских товаров и производителей Made in Belarus #AgroFood 16 июня состоится Международный аграрный онлайн-форум, на котором обсудят влияние пандемии в разных странах на агропромышленный комплекс и сферу внешней торговли сельскохозяйственной продукцией.