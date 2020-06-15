В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,1%, с декабрем 2019 г. – 102,1%, к январю-маю 2019 года – 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в мае подорожали по сравнению с апрелем на 0,6 процентных пункта, с начала года – на 3,2%, в январе-мае текущего года к январю-маю 2019 года – на 3,2%.

Цены на услуги в мае снизились по сравнению с апрелем на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 4,2%, за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года – на 7,3%.