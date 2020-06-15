На Витебщине продолжается процесс консолидации субъектов АПК.

Как пишет газета «Витебские вести», спустя почти 2,5 месяца после создания 7 агропромышленных объединений их участниками дополнительно стали 12 организаций из 8 районов, а это плюс к общей численности почти 9%.

В результате расширились сырьевые зоны интеграционных структур.

Согласно решению облисполкома, опубликованному на официальном сайте, количественные изменения произошли в пяти объединениях. Более всех расширилась интеграционная структура на базе Глубокского молочно-консервного комбината. В ее состав включены акционерные общества «АГРОВИДЗЫ», которое некогда определяло ситуацию в животноводстве и кормопроизводстве Браславского района, «Доваторский» и «Жвиранка» из Шарковщинского района, нарастившие выручку по итогам 2019 года соответственно на 26% и почти 6%, а также ОАО «Черневичи» из Глубокого. Агропромышленное объединение Полоцкого молочного комбината расширилось за счет акционерных обществ «Ильюшинский» (Ушачский район), глубокского «Княж» и миорского «Николаевский».

В агрообъединении на базе Витебского мясокомбината теперь будут работать сенненские хозяйства «Литусово» и «Синегорское». Сырьевая зона Оршанского мясоконсервного комбината увеличилась за счет толочинских организаций «Славное» и «Племенной завод «Реконструктор». К участникам агрохолдинга Поставского молочного завода присоединилось ОАО «Камайский-АГРО». Кроме того, этим же решением исключены из числа участников интеграционных структур ОАО «Витебскхлебпром» и ОАО «Мальково» из Лиозненского района. Таким образом, всего в составе 7 агропромышленных объединений осуществляют взаимодействие 144 организации.

По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, нынешних новичков и ранее планировалось включить в состав агрохолдингов, однако организации не смогли решить необходимые процедурные вопросы до 1 марта 2020 года. Речь идет о выполнении условий, прописанных в п.1.1 указа от 25 февраля 2020 года №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Согласно документу. договор об агропромышленном объединении могут заключать, в частности, организации с коммунальной долей в уставных фондах не менее 50%. В большинстве новичков для этого не хватало считаных процентов (по данным на начало 2020 года). К моменту принятия решения облисполкома это условие было выполнено.