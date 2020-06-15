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ЭКОНОМИКА РБ


СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ В БЕЛАРУСИ ПОДЕШЕВЕЛА ЗА НЕДЕЛЮ НА 1,6%


09:58 16.06.2020

Цены на продукты, входящие в продуктовую корзину семьи из четырех человек, используемую при расчете бюджета прожиточного минимума в Беларуси, подешевели за неделю, с 8 по 15 июня 2020 года, на 1,6% до 128,2 рубля. Такая информация опубликована на сайте Ковидономика Беларуси.

На 8 июня стоимость такой продуктовой корзины на одного человека в месяц составляла 130,29 рубля.

C 8 по 15 июня сильно подешевели огурцы. Вместе с тем цены снизились на другие овощи, зелень, кисломолочные продукты и масло. Подорожали морковь, рис, бобовые, овощные консервы, мука пшеничная и соки фруктовые.

Цены мониторятся на сайте с услугой доставки. В продуктовую корзину входят 42 группы товаров (подробнее можно увидеть на графике), для каждой группы выбирается самая дешевая альтернатива. Иногда цена изменяется в связи с заменой товара в группе.

Индекс цен на продукты не является отражением инфляции. Во-первых, при расчете инфляции (индекса потребительских цен) учитывается более широкий набор продуктов. Во-вторых, кроме продуктов туда входят непродовольственные товары и услуги. Кроме того, экономический шок, вызванный COVID-19, может серьезно изменять структуру спроса, а значит цены на разные группы товаров могут двигаться разнонаправлено. Цены также могут расти в первую очередь в онлайн-ритейле.

Однако поскольку в качестве набора продуктов выбрана корзина для расчета бюджета прожиточного минимума, а продукты занимают значительную часть расходов для людей с невысоким уровнем доходов, динамика цен на продуктовую корзину хорошо отражает изменение цен для наиболее уязвимых слоев населения.
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