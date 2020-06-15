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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 47% ДОХОДОВ СТОЛИЦЫ СФОРМИРОВАНО ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС
09:32 16.06.2020
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы - 46,8% в общем объеме поступлений - сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы платежей по подоходному налогу составили 17,8%, по налогу на прибыль – 9,7%, по акцизам – 4,9%, налогу на доходы – 2,9%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,6%.
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