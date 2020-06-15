За январь-апрель 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,4%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 45,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 18,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 55,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,3 млрд рублей, или 14,8% от общего объема кредиторской задолженности.