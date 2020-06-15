Индекс цен вторичного рынка жилья опустился до круглой отметки в 1400 $/м2, снизившись за неделю, с 8 по 15 июня 2020 года, на 0,1 процентный пункт.

Таким образом, пишет аналитический центр Realt.by, тот рост, который наблюдался в I квартале 2020 года, полностью отыгран.

На первичном рынке жилья ситуация не столь однозначная. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,2 процентных пункта и составляет на данный момент 1318 $/м2. Последний раз цены на новостройки снижались 6 недель назад.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился за последние 3 месяца почти в 2 раза и сейчас составляет 82 $/м2.

Темпы снижения цен на минувшей неделе выглядят довольно скромно, если сравнивать их с предшественниками. Столь незначительная коррекция была зафиксирована лишь в период майских праздников.

В начале апреля, на пике негативных настроений, за неделю цену снизили в 900 объявлениях. На минувшей неделе на корректировку решились в 2 раза меньше собственников.

Роста объема предложения на минувшей неделе не произошло. Количество выставленных на продажу объектов сократилось на 0,1% процентных пункта. Динамика по разным типам квартир была разнонаправленной: «однушек» и «двушек» в базе стало меньше, зато выросло предложение многокомнатных квартир. Среди районов города наблюдался паритет: по 4 района отметились ростом и сокращением предложения, еще в одном динамика оказалась нулевой.

Средние цены 1- и 2-комнатных квартир обосновались у «круглых» отметок в 1500 $/м2 и 1400 $/м2. На таких значениях обычно скапливается много объектов, поэтому не исключено, что какое-то время индексы могут «прилипнуть» к этому уровню.

Среди районов города преобладало снижение цен на квартиры. Максимальные темпы несколько недель подряд демонстрирует Центральный район столицы, где за последний месяц снижение составило более 6%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылкам): Брест — 820 $/м2 (-0.1%), Витебск — 634 $/м2 (без изменений), Гомель — 639 $/м2 (+0.3%), Гродно — 738 $/м2 (-0.1%), Могилев — 649 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 605 $/м2 (-0.7%), Солигорск — 875 $/м2 (+0.9%), Молодечно — 745 $/м2 (-0.4%), Жодино — 744 $/м2 (+0.7%), Слуцк — 587 $/м2 (+0.4%).