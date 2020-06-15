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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,1%
17:57 15.06.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. – 102,1%, в том числе на инвестиционные товары – соответственно 100,4% и 103,2%, промежуточные товары – соответственно 100,4% и 102,6%, потребительские товары – соответственно 100,7% и 102%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,1%, с декабрем 2019 г. – 101,5%, в том числе в растениеводстве – соответственно 95,3% и 96,4%, животноводстве – соответственно 100,2% и 103,1%.
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