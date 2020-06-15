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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МОГОТЕКС» ВНЕДРЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВЫПУСКУ ТКАНЕЙ


17:42 15.06.2020

ОАО «Моготекс» внедряет новые современные энергоэффективные технологии по выпуску тканей.

Как сообщает сайт Департамента по энергоэффективности, на предприятии в 2019 году запущены две современные сушильно-ширильные машины (СШМ) фирмы ICOMATEX и печатная машина (узла) ERA-12.

Современная линия сушильно-ширильной машины предназначена для отделки тканей в постоянном режиме на этапе закрепления волокон, закрепления продуктов, отложенных на ткани, для испарения, стабилизация ширины и, пропускает ткань через камеру с высокой температурой.

Машина может работать в ручном и автоматическом режимах. Оснащена системой ICPROD и позволяет записывать параметры скорости, температуры, управления шириной, тянульным валом и т. д., обеспечивая быстроту смены режима работы, что существенно снижает потери расходуемых в технологии энергоресурсов.

Оборудование обеспечивает также экономию и самих печатных материалов. На ЖК сенсорном дисплее, установленном на самом каркасе отображается подробная информация: текущие настройки, текущая позиция шаблона или мгновенные ошибки системы.

Установка и монтаж оборудования проводились очень гибко с демонтажем старого оборудования, без остановки производства. И в настоящее время на новом оборудовании завершается отработка технического регламента, подготовлен и обучен технический персонал. На предприятии планируют до конца текущего года загрузить новые машины на полную мощность.

Увеличение скорости обработки тканей, производительности оборудования, снижение расхода электрической энергии и уход от использования пара позволят получить значительный условно-годовой экономический эффект на выпуск планируемого объема продукции в год - в объеме 836,2 ту.т. по двум сушильно-ширильным машинам и не менее 909,7 ту.т. по печатной машине.

В ОАО «Моготекс» в 2017-2019 годах внедрено 27 энергоэффективных мероприятий, основные из которых: замена конденсатоотводчиков на современные энергоэффективные, замена люминисцентных ламп на светодиодные, внедрение станции автоматического контроля насоса на в/з «Днепр».

В 2017-2018 годах - замена тепловой изоляции паропроводов от мини-ТЭЦ, повышение эффективности технологий отделки тканей. В 2019 году внедрена линия по дублированию тканей мембраной с общим суммарным экономическим эффектом 7,3 тыс. ту.т., что составляет порядка 10,1% от суммарного потребления ТЭР обществом за трехлетний период.
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