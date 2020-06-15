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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 4%
17:31 15.06.2020
В Минске цены производителей промышленной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. выросли на 0,02 процентных пункта, с декабря 2019 г. – на 4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 105,2% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 104,3%, потребительские товары – 100,01% и 101,5% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в мае по сравнению с апрелем подорожала на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 4,6%.
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