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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ЭКСПРЕССНЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ
17:11 15.06.2020
В Минске с 15 июня по будним дням организована работа нового экспрессного автобусного маршрута № 1118-ТК «ДС Серова – П. Меделки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», новый автобусный маршрут запущен «с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров».
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