ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ ЭКСПРЕССНЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ

17:11 15.06.2020 В Минске с 15 июня по будним дням организована работа нового экспрессного автобусного маршрута № 1118-ТК «ДС Серова – П. Меделки». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», новый автобусный маршрут запущен «с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров».