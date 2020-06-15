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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,5%
16:55 15.06.2020
В Гродненской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,9%, с декабрем 2019 г. – 103,5%, к январю-маю 2019 года – 104,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в мае подорожали по сравнению с апрелем на 0,3 процентных пункта, с начала года – на 3,2%, в январе-мае текущего года к январю-маю 2019 года – на 3,6%.
Цены на услуги в мае снизились по сравнению с мартом на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 3,8%, за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года – на 6,9%.
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