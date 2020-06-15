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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В БРЕСТЕ ПЕРЕНЕСЛИ НА 2021 ГОД


16:46 15.06.2020

«Савушкин продукт» принял решение перенести фестиваль «Облака молока» на 2021 год.

Жителей города призывают позаботиться о себе и своих близких и соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.

В прошлом году молочный фестиваль вышел на национальный уровень: помимо брестчан, на него съехались семьи из Минска и других городов. В этот раз его планировали провести еще с большим масштабом, но планам помешала эпидемиологическая обстановка. Чтобы не создавать дополнительные риски для здоровья людей, молочный фестиваль «перемещается» на следующий год.

«Для нас это было непростым решением. «Облака молока» стали одним из крупнейших в Европе молочных фестивалей, который формирует имидж Бреста. Но праздник может подождать. Мы как молочная компания всегда заботимся о здоровье людей. Сейчас же эта забота приобрела особую значимость и актуальность. В условиях пандемии Covid-19 мы просто не можем допустить, чтобы десятки тысяч людей рисковали своим здоровьем, собрав их на столь массовое мероприятие. Но в 2021 году наш фестиваль обязательно вернется с новыми яркими идеями и размахом, которого еще не видел Брест», – отметил генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

Пока же «Савушкин продукт» направит усилия на создание комфортной городской среды для жителей Бреста. В частности, в парке Мира, который молочный производитель восстановил годом ранее, недавно была посажена дубовая аллея. Все саженцы успешно прижились, но за ними еще требуется уход, как, впрочем, и за всей парковой территорией.

Фестиваль «Облака молока» планируется провести в конце июля 2021 года. Как обычно, он ознаменует начало праздничных мероприятий ко Дню города.

Молочный фестиваль традиционно проводит компания «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома. Мероприятие направлено на популяризацию культуры активного семейного отдыха, здорового образа жизни и потребления натуральных молочных продуктов. В 2019 году его посетило свыше 50 тысяч человек.
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