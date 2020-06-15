16 июня для граждан и представителей юридических лиц прямую телефонную линию проведет первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Андрей Кудаш.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, задать вопросы можно будет с 10.00 до 11.00 по телефону (375) 152-79-80-02.