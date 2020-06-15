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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 16 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
16:02 15.06.2020
16 июня для граждан и представителей юридических лиц прямую телефонную линию проведет первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Андрей Кудаш.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, задать вопросы можно будет с 10.00 до 11.00 по телефону (375) 152-79-80-02.
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