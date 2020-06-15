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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ЗАПЛАНИРОВАЛ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА ПОЧТИ 2,6 ТЫС. ПРОВЕРОК


15:53 15.06.2020

Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в процессе планирования было проанализировано 20 973 субъекта хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6470 субъектам (30,8%). Из них в планы выборочных проверок включен 2291 субъект (35,4% от числа субъектов с высокой степенью риска). При этом 251 субъект будет проверен в рамках совместных проверок.

Всего на второе полугодие 2020 года запланировано 2598 проверок, из них 1839 (71%) – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 670 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 491 (19%), Госстандарта – 267 (10%), Минприроды – 241 (9%), Минфина – 206 (8%). Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 70 (2,7%) и 62 проверки (2,4%).

В планы выборочных проверок на второе полугодие текущего года в Минске включено 322 проверки, в Брестской области – 405, в Витебской – 304, в Гомельской– 408, в Гродненской – 334, в Минской – 487, в Могилевской области– 338.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.
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