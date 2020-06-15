На базе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка при поддержке проекта Erasmus+: «Сеть национальных офисов программы «Erasmus+» состоялась 1 секция Национального онлайн-семинара «Повышение качества практико-ориентированности высшего образования: из опыта реализации проектов Эразмус+».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, представители БГУ, БГУИР, БГПУ им. М.Танка, Института бизнеса БГУ, ПГУ, ГГТУ им. П.О.Сухого представили свой опыт использования ИКТ с целью повышения качества образования в рамках реализации проектов IESED («Инновационное образование в сфере информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития»), BELL («Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь»), PRINTeL («Изменения в образовательной среде: продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов в странах Восточного партнерства»).

Участники данных проектов разработали электронные онлайн курсы, создана виртуальная академия преподавания и обучения, открыты новые лаборатории и ресурсные центры для создания видеоконтента и организации образовательного процесса. Создана межуниверситетская платформа для электронного обучения.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Беларуси, Национальный офис программы «Erasmus+» в Республике Беларусь, ГОРУП «Центр международных связей» Министерства образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, группа экспертов по реформированию высшего образования.

В настоящее время в Беларуси в рамках программы «Erasmus+» реализуется 17 проектов, участие в которых принимают 26 учреждений высшего образования.

С материалами семинара можно познакомиться на официальной странице Национального офиса программы «Erasmus+» в Республике Беларусь и в Facebook.