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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 742 МЛН РУБЛЕЙ


15:20 15.06.2020

В бюджет Витебской области за январь-май 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 742,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 142,0 млн рублей, в местный бюджет – 600,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 227,8 млн рублей, или 30,7% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 169,8 млн рублей, или 22,9%, по акцизам – 138,8 млн рублей, или 18,7%, по налогу на прибыль – 30,6 млн рублей, или 4,1%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 25,6 млн рублей, или 3,4%, по налогу на недвижимость – 25,0 млн рублей, или 3,4%, по земельному налогу – 17,5 млн рублей, или 2,4%.
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