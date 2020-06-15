|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 742 МЛН РУБЛЕЙ
15:20 15.06.2020
В бюджет Витебской области за январь-май 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 742,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 142,0 млн рублей, в местный бюджет – 600,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 227,8 млн рублей, или 30,7% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 169,8 млн рублей, или 22,9%, по акцизам – 138,8 млн рублей, или 18,7%, по налогу на прибыль – 30,6 млн рублей, или 4,1%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 25,6 млн рублей, или 3,4%, по налогу на недвижимость – 25,0 млн рублей, или 3,4%, по земельному налогу – 17,5 млн рублей, или 2,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2020
Курсы в банках
на 15.06.2020
Конвертация в банках
на 15.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте