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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 54,6 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК


14:16 15.06.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2020 года выросло до 54,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 15 июня зарегистрированы 54 тыс. 680 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 30 тыс. 420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 707 человек, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 749 тыс. 917 тестов естов.
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