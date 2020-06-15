Устанавливаются причины гибели рыбы на реке Неман. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

«Сотрудникам Гродненской областной инспекции 12 июня стало известно о том, что на реке Неман замечена погибшая рыба, первоначально – в небольшом количестве. Для установления причин произошедшего был организован выезд на место специалистов всех заинтересованных ведомств. Госинспекторы вместе с представителями Гродненской городской и районной инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, райисполкома, а также главный ветврач района начали обследование участка реки, где был зафиксирован мор рыбы. До настоящего времени работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Согласно информации, инспекторы обследуют берега Немана от Скиделя до Гродно. Пока потенциальных источников загрязнения не выявлено, признаков залпового сброса неочищенных стоков не обнаружено. Лабораторией аналитического контроля взяты пробы воды, содержание кислорода по данным экспресс-тестов было понижено. Особи погибшей рыбы переданы для дальнейшего исследования в Гродненскую областную ветеринарную лабораторию.

«Погибшая рыба будет собрана и утилизирована, пройдет дезинфекция. Этим занимаются местные органы власти в сотрудничестве с ветеринарной службой, МЧС и БООР», - информирует Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.