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ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ СЕРТИФИЦИРОВАЛ НОВОЕ НЕФТЕГАЗОВОЕ ШАССИ


13:21 15.06.2020

ОАО «Минский завод колесных тягачей» в начале 2020 года завершило все испытания и сертификации нового шасси МЗКТ-750004, экстерьер которого выполнен в узнаваемом фирменном стиле VOLAT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, его разработка является развитием семейства нефтегазовых шасси МЗКТ-652712 и МЗКТ-700700.

Четырехосное, полноприводное шасси, с колесной формулой 8х8 позволяет монтировать различное нефтегазовое оборудование массой до 29,7 т, такое как колтюбинговые установки, компрессорные и насосные станции, азотные и гидротационные установки, цементировочные агрегаты и прочее.

В настоящее время получен сертификат ОТШ (одобрение типа шасси) и ПШТС, подтверждающий соответствие нового шасси транспортного средства требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Данное шасси VOLAT относится к категории N3G в соответствии с ГОСТ 31286, является внедорожным большегрузным транспортным средством, предназначенным для эксплуатации преимущественно вне автомобильных дорог общего пользования, по разведанной местности.

Шасси рассчитано на эксплуатацию в странах с умеренным климатом с температурой воздуха окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С, относительной влажностью воздуха до 98 %. На шасси VOLAT установлен двигатель ЯМЗ-653 (308,8 кВт) экологического класса Евро-5 в паре с механической девятиступенчатой коробкой передач собственного производства. Привод управления основной коробкой передач – дистанционный, механический с пневмоусилителем.

Коробка раздаточная – односкоростной редуктор с главным дифференциалом и отбором мощности. Допустимый отбираемый момент до 3000 Нм на стоянке.

Мосты ведущие жесткие (неразрезные) – состоят из центральных редукторов, полуосей и колесных передач. Межосевые и межколесные дифференциалы имеют принудительную блокировку из кабины водителя. Привод механизма блокировки – электропневматический.

Подвеска первой и второй осей – зависимая, рессорная с гидравлическими амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия. Подвеска третьей и четвертой осей – рессорно-балансирная. Колеса – односкатные, с разборным ободом, дисковые. Шины – 16.00 R 20 пневматические, бескамерные. Имеется система регулирования давления воздуха в шинах.

Рулевое управление с приводом на колеса первой и второй осей, рулевой привод – полностью гидравлический, с основной и дублирующей гидросистемами.

Рабочая тормозная система – с барабанными тормозными механизмами на каждом колесе. Привод пневматический, выполненный по двухконтурной схеме. Имеется антиблокировочная система.

Вспомогательная тормозная система – моторный замедлитель с электропневматическим управлением из кабины водителя заслонкой на магистрали выпуска отработавших газов двигателя.

Кабина – цельнометаллическая, двухместная, отапливаемая, опрокидываемая. Кабина оснащена интегрированной системой микроклимата с автоматическим поддержанием температуры.

Запас хода, по контрольному расходу топлива, не менее 750 км. Бак имеет номинальный заправочный объем 500 л.
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