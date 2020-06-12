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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНОПАРК "КОРАЛЛ" ОТКРЫЛСЯ В СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН"
13:09 15.06.2020
В СЭЗ "Гомель-Ратон" 12 июня открылся технопарк "Коралл".
Как сообщает сайт СЭЗ, это второй технопарк в Гомельской области. Его общая площадь составляет более 12 тыс. кв. м, включающих офисные помещения и производственные лаборатории.
На территории технопарка созданы уникальный data-центр, лаборатория для проектирования и 3D-прототипирования, коворкинг-центр, современный конференц-зал, переговорные комнаты, классы для обучения.
Проектом предусмотрены также фудкорты, парковочные зоны и территории отдыха и тренажерный зал.
В перспективе площади технопарка могут быть дополнены еще тремя модулями.
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