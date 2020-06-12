В СЭЗ "Гомель-Ратон" 12 июня открылся технопарк "Коралл".

Как сообщает сайт СЭЗ, это второй технопарк в Гомельской области. Его общая площадь составляет более 12 тыс. кв. м, включающих офисные помещения и производственные лаборатории.

На территории технопарка созданы уникальный data-центр, лаборатория для проектирования и 3D-прототипирования, коворкинг-центр, современный конференц-зал, переговорные комнаты, классы для обучения.

Проектом предусмотрены также фудкорты, парковочные зоны и территории отдыха и тренажерный зал.

В перспективе площади технопарка могут быть дополнены еще тремя модулями.