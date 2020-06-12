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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ ПОЧТИ НА 3%, УСЛУГИ – НА 4,1%
12:55 15.06.2020
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100%, с декабрем 2019 г. – 102,9%, к январю-маю 2019 года – 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в мае подорожали по сравнению с апрелем на 0,2 процентных пункта, с начала года – на 2,7%, в январе-мае текущего года к январю-маю 2019 года – на 4,3%.
Цены на услуги в мае снизились по сравнению с апрелем на 0,1 процентных пункта, с начала года – выросли на 4,1%, за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года – на 7,0%.
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