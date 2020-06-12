ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ МИНСКА В РЯД ГОРОДОВ УКРАИНЫ

12:40 15.06.2020 Компания «Белавиа» с 15 июня возобновляет полеты из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Как сообщает национальный авиаперевозчик, для въезда у иностранного гражданина должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от Covid-19. В компании просят позаботиться об этом заранее. При этом всех прилетевших ожидает 14-дневная самоизоляция.