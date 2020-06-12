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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ И УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЗА РАБОТУ ЖКХ
12:15 15.06.2020
Необходимо расширить полномочия и усилить ответственность местных органов власти за работу жилищно-коммунального хозяйства, и для этого внести соответствующие поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев по итогам совещания с участием Александра Лукашенко в Полоцке.
"Надо подкорректировать законодательство в части расширения полномочий, усиления ответственности местных органов власти за работу жилищно-коммунального хозяйства", - сказал вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, соответствующие подходы были поддержаны Лукашенко на совещании по развитию ЖКХ.
Что касается дальнейшего совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Кухарев заметил: "Это процесс непрерывный, работа в этом направлении будет продолжаться постоянно".
"Сфера ЖКХ должна быть гибкой, подстраиваться под те проблемы, вопросы, которые ставят люди", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
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