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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ И УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЗА РАБОТУ ЖКХ


12:15 15.06.2020

Необходимо расширить полномочия и усилить ответственность местных органов власти за работу жилищно-коммунального хозяйства, и для этого внести соответствующие поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев по итогам совещания с участием Александра Лукашенко в Полоцке.

"Надо подкорректировать законодательство в части расширения полномочий, усиления ответственности местных органов власти за работу жилищно-коммунального хозяйства", - сказал вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, соответствующие подходы были поддержаны Лукашенко на совещании по развитию ЖКХ.

Что касается дальнейшего совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Кухарев заметил: "Это процесс непрерывный, работа в этом направлении будет продолжаться постоянно".

"Сфера ЖКХ должна быть гибкой, подстраиваться под те проблемы, вопросы, которые ставят люди", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
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