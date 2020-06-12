ВВП Беларуси в январе-мае снизится на 1,5-1,7%. Такой прогноз озвучил министр экономики Александр Червяков во время посещения 12 июня Бобруйска.

Он отметил замедление скорости снижения экономики Беларуси в условиях пандемии COVID-19.

«Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки, испытывают определенные трудности. Но в мае снижение ВВП будет незначительным. Мы оцениваем, что за 5 месяцев он снизится на 0,2-0,3 процентных пункта по сравнению с январем-апрелем и составит 98,3–98,5%. Скорость снижения экономики замедляется. Стоит задача изменить данный тренд на восстановительный. По нашим оценкам, восстановление экономики начнется с третьего квартала», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

ВВП Беларуси в январе-апреле 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время власти страны ожидают роста ВВП в 2020 году на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.