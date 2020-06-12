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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В ПИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПИНА
10:54 15.06.2020
После реконструкции в Пинске 12 июня открылся автомобильный мост через реку Пина.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в ходе реконструкции были усилены фундаменты, расширены опоры, смонтированы новые пролетные строения моста. Особое внимание было уделено созданию временной объездной дороги с наплавным мостом в целях обеспечения комфортных условий для граждан и организации бесперебойного автомобильного движения.
Кроме того, такое проектное решение в сравнении с традиционным позволило значительно снизить стоимость строительства, которая составила порядка 24 млн рублей.
Был также возведен асфальтобетонный проезд к лодочной станции, пешеходные и велосипедные дорожки, на мосту установлено светодиодное освещение, судовая сигнализация и две смотровые площадки, с которых открывается прекрасный вид на историческую часть Пинска.
"Трудно переоценить логистическое значение объекта, ведь это единственное связующее звено не только для жителей Пинска, Пинского района и Столина, но и крупнейшая транспортная артерия между Беларусью и Украиной. Ежедневно в южном направлении через мост проходит более тысячи единиц транспорта, в том числе тяжеловесного. Реконструированный мост позволит развивать новыми темпами и в новом качестве транзитный потенциал, а значит, и экономику, поднимать жизненный уровень жителей региона", - отметил на открытии моста председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.
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