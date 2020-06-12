ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В ПИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПИНА


10:54 15.06.2020

После реконструкции в Пинске 12 июня открылся автомобильный мост через реку Пина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в ходе реконструкции были усилены фундаменты, расширены опоры, смонтированы новые пролетные строения моста. Особое внимание было уделено созданию временной объездной дороги с наплавным мостом в целях обеспечения комфортных условий для граждан и организации бесперебойного автомобильного движения.

Кроме того, такое проектное решение в сравнении с традиционным позволило значительно снизить стоимость строительства, которая составила порядка 24 млн рублей.

Был также возведен асфальтобетонный проезд к лодочной станции, пешеходные и велосипедные дорожки, на мосту установлено светодиодное освещение, судовая сигнализация и две смотровые площадки, с которых открывается прекрасный вид на историческую часть Пинска.

"Трудно переоценить логистическое значение объекта, ведь это единственное связующее звено не только для жителей Пинска, Пинского района и Столина, но и крупнейшая транспортная артерия между Беларусью и Украиной. Ежедневно в южном направлении через мост проходит более тысячи единиц транспорта, в том числе тяжеловесного. Реконструированный мост позволит развивать новыми темпами и в новом качестве транзитный потенциал, а значит, и экономику, поднимать жизненный уровень жителей региона", - отметил на открытии моста председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
валюта курс
EUR 2.6890
USD 2.3781
RUB 3.4115
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6890 -0.0116
USD 2.3781 +0.0033
RUB 3.4115 -0.0271
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6850
USD 2.3820 2.3900
RUB 3.3900 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1260
EUR/RUB 78.5000 79.3000
USD/RUB 70.0000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте