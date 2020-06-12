За январь-май 2020 года десятью крупнейшими организациями Брестской области за январь-май 2020 года перечислено в бюджет 121,6 млн. рублей, или 19,5% от доходов региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наиболее весомый вклад в бюджет области внесли ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Брестский филиал РУП «Белтелеком» и РУП «Брестэнерго». Их платежи составили 11% от бюджета региона.

В «десятку» также вошли СП «Санта Бремор» ООО, Филиал ООО «Евроторг» в городе Бресте, РУПП «Гранит», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», КУПП «Маньковичи», ОАО «Пинский винодельческий завод», РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт».