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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ОБЕСПЕЧИЛИ ОКОЛО 20% ДОХОДОВ РЕГИОНА
10:46 15.06.2020
За январь-май 2020 года десятью крупнейшими организациями Брестской области за январь-май 2020 года перечислено в бюджет 121,6 млн. рублей, или 19,5% от доходов региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наиболее весомый вклад в бюджет области внесли ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Брестский филиал РУП «Белтелеком» и РУП «Брестэнерго». Их платежи составили 11% от бюджета региона.
В «десятку» также вошли СП «Санта Бремор» ООО, Филиал ООО «Евроторг» в городе Бресте, РУПП «Гранит», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», КУПП «Маньковичи», ОАО «Пинский винодельческий завод», РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт».
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