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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И СТАНЦИЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ НИХ
10:05 15.06.2020
в «Великом камне» 12 июня зарегистрирован новый резидент – ООО «ЕСС-Групп».
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них. Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода – до 100 км.
Кроме выпуска продукции, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов.
«ЕСС-Групп» является одним из первых предприятий, специализирующихся на производстве малых транспортных средств на электрической тяге в Республике Беларусь.
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