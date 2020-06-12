в «Великом камне» 12 июня зарегистрирован новый резидент – ООО «ЕСС-Групп».

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них. Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода – до 100 км.

Кроме выпуска продукции, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов.

«ЕСС-Групп» является одним из первых предприятий, специализирующихся на производстве малых транспортных средств на электрической тяге в Республике Беларусь.