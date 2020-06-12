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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И СТАНЦИЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ НИХ


10:05 15.06.2020

в «Великом камне» 12 июня зарегистрирован новый резидент – ООО «ЕСС-Групп».

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них. Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода – до 100 км.

Кроме выпуска продукции, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов.

«ЕСС-Групп» является одним из первых предприятий, специализирующихся на производстве малых транспортных средств на электрической тяге в Республике Беларусь.
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