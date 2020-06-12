Государство окажет точечную поддержку предприятиям, пострадавшим в условиях пандемии, но она будет жестко увязана с их обязательствами по выполнению бизнес-планов. Об этом заявил новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения 12 июня Минского автомобильного завода.

"Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в Правительстве смотрим все предприятия - что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу, но, естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению показателей и своих бизнес-планов", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

"Если надо предприятие поддержать и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально. Любой собственник оказывает поддержку своему активу в трудной ситуации. Здесь никакой чрезвычайщины нет", - добавил глава правительства.

По его словам, на поддержку смогут рассчитывать предприятия, которые обоснованно и аргументированно докажут, что из-за сложной ситуации им нужна временная помощь, что они выполнят свои обязательства и вернут эту помощь государству в конечном итоге.

Что касается механизмов такой помощи, то это могут быть разные варианты, о каком-то универсальном инструменте речь не идет.

"Условно говоря, как президент образно использовал выражение, "вертолетных денег" не будет. То есть мы не закачиваем просто деньги в уставный фонд или еще куда-то. В каждом конкретном случае будем смотреть, что задействовать, - бюджет напрямую, долговые инструменты, заемные, банковские инструменты. Это будет не огульное решение, а точечные меры поддержки", - пояснил Роман Головченко.