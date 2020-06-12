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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫВОЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕН БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»
09:35 15.06.2020
Концерн «Белнефтехим» установил временный порядок выдачи подтверждений на вывоз нетканых материалов с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 13 июня до 30 сентября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, порядок регулируется соответствующим Положением, которое опубликовано на официальном сайте «Белнефтехима» в разделе «Бизнес».
Данный регламент принят в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 мая 2020 г. № 70 «О внесении изменений в раздел 1.10 перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза».
Согласно этому решению, с территории Евразийского экономического союза запрещен вывоз нетканых материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС.
Теперь в установленный период вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров (нетканых материалов), классифицируемых кодами 5603 11 900 0, 5603 12 100 0, 5603 12 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, будет возможен только при наличии подтверждения соответствующего уполномоченного органа (организации) государства-члена ЕАЭС (для Беларуси — Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
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