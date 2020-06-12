ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЫВОЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕН БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»


09:35 15.06.2020

Концерн «Белнефтехим» установил временный порядок выдачи подтверждений на вывоз нетканых материалов с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 13 июня до 30 сентября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, порядок регулируется соответствующим Положением, которое опубликовано на официальном сайте «Белнефтехима» в разделе «Бизнес».

Данный регламент принят в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 мая 2020 г. № 70 «О внесении изменений в раздел 1.10 перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза».

Согласно этому решению, с территории Евразийского экономического союза запрещен вывоз нетканых материалов, пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, дублированных или недублированных, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

Теперь в установленный период вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров (нетканых материалов), классифицируемых кодами 5603 11 900 0, 5603 12 100 0, 5603 12 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, будет возможен только при наличии подтверждения соответствующего уполномоченного органа (организации) государства-члена ЕАЭС (для Беларуси — Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
валюта курс
EUR 2.6890
USD 2.3781
RUB 3.4115
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6890 -0.0116
USD 2.3781 +0.0033
RUB 3.4115 -0.0271
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6850
USD 2.3820 2.3900
RUB 3.3900 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1260
EUR/RUB 78.5000 79.3000
USD/RUB 70.0000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте