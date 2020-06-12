В мае 2020 г. по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены снизились на 0,15%, к декабрю 2019 г. ИПЦ – до 3,2%, годовая инфляция замедлилась до 4,9% (целевое значение – 5%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в отчетном месяце фиксируется снижение цен на большинство потребительских товаров и услуг. При этом в большей степени снижение цен в отчетном месяце произошло за счет удешевления продовольственных товаров, автомобильного топлива и отдельных видов услуг.

В мае 2020 г. замедление инфляции в годовом выражении во многом произошло за счет цен на мясо и мясопродукты (по оценке МАРТ, годовой прирост цен на них снизился на 1,5% до «минус» 0,1%), а также цен на автомобильное топливо (за месяц годовой прирост снизился на 4,4% до 6,3%).

Ускорение годового прироста цен фиксируется на плодовоовощную продукцию (с 10,5% в апреле до 11,5%), прежде всего за счет роста цен на фрукты: плоды цитрусовые и яблоки, а также на картофель и чеснок.

По отношению к предыдущему месяцу снижение потребительских цен произошло в большей степени за счет удешевления большинства социально значимых товаров, что, по оценке МАРТ, обусловило снижение сводного индекса цен около 0,27 процентного пункта. При этом рост цен среди этой группы товаров отмечается только на сахар (0,2 процентных пункта), крупу гречневую (4,8%) и отдельные виды плодовоовощной продукции нового урожая: морковь, лук, капусту, картофель и яблоки.

В группе непродовольственных товаров наиболее значимо выросли цены на обувь (3,1%) и одежду (0,9 процентных пункта).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам мая годовой прирост регулируемых цен замедлился до 6,7% (7,3% месяцем ранее), прежде всего за счет продолжающегося снижения интенсивности роста цен на топливо и снижения в отчетном месяце цен на водку. Табачные изделия за месяц подорожали на 0,5 процентных пункта по отношению к апрелю текущего года.