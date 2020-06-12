В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,8%, с декабрем 2019 г. – 103,7%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 104,3%, потребительские товары – 100,3% и 101,8% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,7%, с декабрем 2019 г. – 102,9%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 102,4% соответственно, животноводстве – 100,2% и 103% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,1%, с декабрем 2019 г. – 104,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 101,8% соответственно, машины и оборудование – 98,8% и 106,7%, прочие работы и затраты – 94,5% и 107,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,4%, с декабрем 2019 г. – 105,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,04%, с декабрем 2019 г. – 101%.