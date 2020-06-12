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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,7%
18:12 12.06.2020
В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,8%, с декабрем 2019 г. – 103,7%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 104,3%, потребительские товары – 100,3% и 101,8% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,7%, с декабрем 2019 г. – 102,9%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 102,4% соответственно, животноводстве – 100,2% и 103% соответственно.
Индекс цен в строительстве в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,1%, с декабрем 2019 г. – 104,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 101,8% соответственно, машины и оборудование – 98,8% и 106,7%, прочие работы и затраты – 94,5% и 107,6% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,4%, с декабрем 2019 г. – 105,7%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,04%, с декабрем 2019 г. – 101%.
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