ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,7%


18:12 12.06.2020

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,8%, с декабрем 2019 г. – 103,7%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 104,3%, потребительские товары – 100,3% и 101,8% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,7%, с декабрем 2019 г. – 102,9%, в том числе в растениеводстве – 97,9% и 102,4% соответственно, животноводстве – 100,2% и 103% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,1%, с декабрем 2019 г. – 104,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 101,8% соответственно, машины и оборудование – 98,8% и 106,7%, прочие работы и затраты – 94,5% и 107,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,4%, с декабрем 2019 г. – 105,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,04%, с декабрем 2019 г. – 101%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
валюта курс
EUR 2.6890
USD 2.3781
RUB 3.4115
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6890 -0.0116
USD 2.3781 +0.0033
RUB 3.4115 -0.0271
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6870 2.6900
USD 2.3760 2.3820
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1320
EUR/RUB 78.6000 79.1000
USD/RUB 69.6000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте