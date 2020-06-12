В комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома с марта поступило около 30 обращений от граждан по вопросам увольнения. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, большинство вопросов касались увольнения по соглашению сторон, несколько случаев, когда наниматели из частных структур предлагали работникам увольнение по соглашению сторон, хотя на самом деле речь шла о сокращении.

«Естественно, в такие ситуации, чтобы защитить законные интересы работников, вмешивается как наш комитет, так и Департамент Государственной инспекции труда. Но все же чаще всего люди обращаются за разъяснениями трудового законодательства. Спрашивают, правильны ли действия того или иного нанимателя. Кстати, в большинстве таких случаев люди не называют предприятие, на котором они работают», - прокомментировала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович.

По данным Мингорисполкома, только в мае в качестве безработных в Минске зарегистрировано около 400 человек. 29 из них – это те, кто уволен по соглашению сторон. Среди проблемных отраслей в городе – индустрия развлечений, торговля и услуги, гостиничный, ресторанный бизнес.

Специалистами комитета отдельно будет проанализирована ситуация по увольнениям на предприятиях малого бизнеса.