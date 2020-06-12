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ЭКОНОМИКА РБ


ГКНТ ОДОБРИЛ 15 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ НА 2021-2025 ГОДЫ


18:04 12.06.2020

На заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям рассмотрели и одобрили 15 государственных научно-технических программ (ГНТП) и 2 региональные научно-технические программы на 2021-2025 годы по шести приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые утверждены указом № 156 от 7 мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, как отметил Председатель ГКНТ Александр Шумилин, являются основанием и ориентиром для формирования государственной политики в этих сферах, в том числе в части приоритетного использования средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых на научную и инновационную деятельность.

Беларусь имеет развитый промышленный комплекс, поэтому наибольшее количество – а именно пять – государственных научно-технических программ сформировано по приоритетному направлению «Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы». Перспективными направлениями являются также биологические, медицинские и фармацевтические технологии и производства. Для их развития формируется три госпрограммы. Столько же и в рамках направления «Обеспечение безопасности человека, общества и государства». Две ГНТП – «Экология и рациональное природопользование» и «Строительные конструкции, материалы и технологии» – создаются по приоритетному направлению «Энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование». И по одной по приоритетному направлению «Цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на них производства» и «Агропромышленные и продовольственные технологии».

«Задания программ направлены на дальнейшее развитие информационных, медицинских, машиностроительных, агропромышленных технологий, энергетики, строительства, экологии и создание инновационных производств, основанных на технологиях V и VI технологических укладов», – подчеркнул Александр Шумилин.
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