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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ ОКОЛО 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА ПЕРВОЙ ОНЛАЙН-ВЫСТАВКЕ «MADE IN BELARUS #AGROFOOD»


18:02 12.06.2020

БГУ представит около 20 научно-технических разработок на первой онлайн-выставке «Made in Belarus #AgroFood», которая пройдет с 16 июня по 19 июля на специальной электронной платформе Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, выставка будет состоять из виртуальных стендов белорусских предприятий, распределённых по двум павильонам «Agro» и «Food». Инновационная продукция БГУ войдет в коллективный стенд научно-технических разработок Министерства образования Беларуси.

В числе экспонатов ведущего вуза пищевые добавки, новые технологии и химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, а также ветеринарные средства.

В частности, будет продемонстрирован комплексный микробный препарат «Жыцень». В его основу входят живые клетки микроорганизмов, которые повышают степень разложения пожнивных остатков. Это средство снижает инфекционный фон на возделываемых территориях. Применение препарата позволяет отказаться от осеннего внесения компенсирующей дозы минерального азота и сохранить экологию в условиях открытого грунта. Результатом воздействия является значительное повышение урожая и качества продукции сельскохозяйственных культур.

Продолжит аграрную тему экологическое удобрение «Ликафос». Оно предназначено для улучшения питания растений, повышения урожайности и усовершенствования качественных показателей почв. В числе преимуществ можно отметить экономически выгодное производство с минимальными затратами на исходное сырье.

В экспозицию университета также войдет технология получения гипоаллергенного детского печенья. Растворимое печенье в отличие от обычного сахарного и затяжного безопасно для питания детей с шести месяцев, не образует крошки, которые могут попасть в дыхательную систему ребенка.

Выставка посвящена различным отраслям промышленности и направлена на презентацию белорусской продукции и услуг. Посетители стендов смогут пообщаться с разработчиками посредством текстового чата. Ожидается, что онлайн-выставку посетят более пяти тысяч представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Организатором виртуальной выставки «Made in Belarus #AgroFood» является предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
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