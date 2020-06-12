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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ В РОССИЮ ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК


17:55 12.06.2020

Сотрудники Оперативной таможни пресекли незаконное перемещение в Россию польских яблок, которые следовали под видом огнезащитного наполняемого состава.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, российский грузовик VOLVO, в котором они перевозились, был опломбирован недействительным средством идентификации, а регистрационные знаки оказались поддельными.

Нарушение выявлено мобильной группой Оперативной таможни на автодороге М-1/Е30 неподалеку от белорусско-российской границы. По документам, в грузовом отсеке находился товар «огнезащитный наполняемый состав F62 спрей», отправителем которого значилась польская фирма, а получателем – российская компания. Досмотр показал совсем иное – в грузовике следовало 20 тонн польских свежих яблок стоимостью свыше 56 тысяч рублей.

Регистрационные знаки же, которые использовались на автомобиле, были выданы ГИБДД России на иное грузовое транспортное средство, которое пару дней назад следовало транзитом через пункт пропуска «Новая Рудня» из России в Италию.

По факту незаконной транспортировки товаров Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

По факту эксплуатации транспортного средства с недействительными регистрационными знаками сотрудниками ОГАИ Дубровенского РОВД в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 6 ст.18.12 КоАП Республики Беларусь, санкция которой влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин.

В настоящее время транспортное средство задержано, назначены необходимые экспертизы. Таможенниками проводятся проверочные мероприятия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 174 УПК Республики Беларусь по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 380, 381 УК Республики Беларусь.
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