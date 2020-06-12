За январь-май 2020 года организациями системы Минсельхозпрода обеспечен рост объемов переработки животноводческого сырья: молока на 6%, скота - на 9,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, увеличены объемы производства сыров на 8,4%, масла сливочного - на 4,2%, цельномолочной продукции - на 6,1%, консервов молочных - на 28,8%, мяса и субпродуктов — на 9,1%, в том числе говядины - на 9%, свинины - на 9,6%, консервов мясных - на 13,1%.

Деятельность перерабатывающих предприятий обеспечивает переработку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы незадействованных производственных мощностей по выпуску продукции.

Доля отечественной продукции в общей структуре продаж торговыми организациями составила: по мясу и мясным продуктам 99,8%, в том числе свинина - 99,9%, говядина - 98,7%, сыр - 92%, масло сливочное - 99,9%.

На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов.

Всего за 2019 год производство молока и молокопродуктов в пересчете на молоко составило 7,4 млн тонн. При этом на внутренний рынок реализовано 3,1 млн тонн, что составляет 40% от общего объема производства. За пределы республики поставлено 4,4 млн тонн, или 60% от объема производства.

За 2019 год производство мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо составило 1,24 млн тонн (свинина – 382,8 тыс. тонн, говядина – 328,1 тыс. тонн, мясо птицы – 526,7 тыс. тонн, колбасные изделия и изделия из мяса – 575,9 тыс. тонн).

При этом внутреннее потребление мясопродуктов составило 947 тыс. тонн, что составляет 77% от общего объема производства.