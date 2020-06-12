ЭКОНОМИКА РБ

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ И АСПИРАНТУРУ НАН БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ

17:41 12.06.2020 Национальная академия наук Беларуси объявляет о приеме в докторантуру и аспирантуру в 2020 году по широкому спектру научных специальностей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, прием документов поступающих в докторантуру и аспирантуру – с 1 августа по 30 сентября 2020 г. Прием вступительных экзаменов по специальным дисциплинам – с 5 по 9 октября 2020 г. С более подробной информацией о приеме можно ознакомиться на сайте НАН.