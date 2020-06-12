|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ И АСПИРАНТУРУ НАН БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ
17:41 12.06.2020
Национальная академия наук Беларуси объявляет о приеме в докторантуру и аспирантуру в 2020 году по широкому спектру научных специальностей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, прием документов поступающих в докторантуру и аспирантуру – с 1 августа по 30 сентября 2020 г.
Прием вступительных экзаменов по специальным дисциплинам – с 5 по 9 октября 2020 г.
С более подробной информацией о приеме можно ознакомиться на сайте НАН.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
Курсы в банках
на 12.06.2020
Конвертация в банках
на 12.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте